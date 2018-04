Polícia interroga Strauss-Kahn sobre prostituição O ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, será interrogado na terça-feira pela polícia francesa, que investiga uma possível rede de prostituição de luxo. As investigações são conduzidas pela polícia da cidade de Lille, no norte da França, juntamente a unidades da polícia belga e outras autoridades.