Polícia invade suposta fábrica de bombas do ETA A polícia basca informou hoje que invadiu outro centro de preparação de carros-bomba do grupo separatista ETA, onde foram confiscados 25 quilos de explosivos e placas de automóveis falsas. A invasão, realizada pela polícia autônoma basca, conhecida como Ertzaintza, ocorreu em Zaldibia, uma aldeia da província de Guipúzcoa, próxima à cidade costeira de San Sebastian. Segundo um porta-voz da polícia, que pediu para não ser identificado por razões de segurança, marcas de pneus e as placas falsas sugerem que o ETA estava preparando um atentado nesta localidade. A invasão fez parte da "Operação Buruntza", nome inspirado na célula etarra desmantelada ontem, quando a polícia deteve oito supostos membros do grupo e confiscou uma bomba, armamentos e material de fabricação de explosivos na cidade de Lasarte, também em Guipúzcoa. Dois dos oito suspeitos foram detidos em Zaldibia. O ETA (Pátria Basca e Liberdade) foi responsabilizado por 35 assassinatos desde que anunciou o fim de uma trégua unilateral de 14 meses em janeiro de 2000. O grupo já matou 800 pessoas desde que lançou sua campanha pela independência, em 1968.