Polícia investiga acidente na Disneylândia O Grupo Disney está trabalhando com a polícia e as autoridades americanas para descobrir a causa do acidente ocorrido ontem em uma montanha-russa da Disneylândia, que deixou um morto e dez feridos, informou hoje a rede de televisão CNN. A polícia não acredita que uma ação de sabotagem tenha sido a causa do descarrilamento de um carrinho da Big Thunder Mountain Railroad no parque de Anaheim, na Califórnia. Operada por computador, a montanha-russa foi inaugurada em 1979. Em seu percurso, os carrinhos passam por cavernas, minas e quedas d´água.