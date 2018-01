Polícia investiga agressão contra Stephen Hawking A polícia inglesa investiga um suposto ataque cometido contra o astrofísico Stephen Hawking, de 62 anos, em sua residência. O caso foi levado à polícia no fim do ano passado por uma enfermeira de Hawking, que sofre de uma doença rara que limita seriamente os movimentos do corpo e vive confinado numa cadeira de rodas. A enfermeira o encontrou sozinho no jardim de sua casa, com ferimentos pelo corpo. Policiais querem agora interrogá-lo sobre o que houve naquele dia. Hawking é professor de Cambridge e autor do best-seller Uma Breve História do Tempo.