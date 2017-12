Polícia investiga ameaça de atentado em Berlim A polícia alemã está investigando uma ameaça de atentado terrorista dirigida à tradicional parada realizada anualmente em Berlim, a Love Parade. O evento, marcado para 13 de julho, é conhecido como a maior festa de música eletrônica do mundo. O público esperado é de aproximadamente 1 milhão de pessoas. O assessor da polícia alemã, Uwe Kozelnik, se recusou a comentar o assunto, noticiado pela imprensa local, mas disse que desde 11 de setembro a hipótese de um atentado é considerada. "Todos os grandes eventos são possíveis alvos. Mas com as informações até agora disponíveis, não há razão para considerar o cancelamento da parada", disse. Segundo a imprensa alemã, um informante contou à polícia que terroristas levaram à Alemanha cinco quilos de explosivos e planejam detonar um carro-bomba durante a Love Parade.