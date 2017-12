Polícia investiga apostas sobre futuros ataques suicidas A polícia de Israel investiga notícias de que uma rede ilegal está recebendo apostas sobre o próximo local a ser atacado por um terrorista palestino suicida. O diário Maariv e a Rádio Israel noticiaram hoje que a rede, em Kiryat Malachi, está distribuindo folhas de apostas com os palpites sobre várias localidades. Israelenses estão traumatizados por mais de 60 explosões que mataram mais de 200 pessoas em 21 meses e alteraram seu modo de vida para evitarem locais públicos - como restaurantes, ônibus e calçadões comerciais, onde os atentados têm ocorrido. Ao dar a notícia sobre as apostas, o Maariv comentou: "Não há limite para o mau gosto." Segundo a folha de apostas, Eilat, balneário no Mar Vermelho que não registrou nenhuma violência durante o mais recente levante palestino, é o menos cotado, com palpites na proporção de 1 para 17, ao passo que Jerusalém, atingida com freqüência, tem palpites na proporção de 1 para 1,5. As apostas começam em 10 shekels (US$ 2), informa o formulário, acrescentando que elas só valem para ataques de "árabes contra judeus, e não o contrário". Casinos Segundo o porta-voz da polícia, David Saadon, as investigações já começaram. O jogo é ilegal em Israel, mas jogos de azar são populares, e salas de jogos ilícitas funcionam em todo o país. Israelenses convergiam para o cassino palestino Oásis, na velha cidade de Jericó, na Cisjordânia, até que os combates atuais forçaram-no a fechar as portas. Um terrorista suicida palestino explodiu-se num cassino ilegal na cidade de Rishon Letzion, em 7 de maio, matando 15 israelenses.