Polícia investiga mensagem misógina em rede social do suspeito de matar 10 em Toronto

TORONTO, CANADÁ - A polícia de Toronto, no Canadá, confirmou na terça-feira, 24, que está investigando uma mensagem com tons misóginos publicada na página do Facebook de Alek Minassian, o suposto autor do atropelamento que matou dez pessoas na segunda-feira.

Os investigadores revelaram durante uma entrevista coletiva que a mensagem parece autêntica e faz referência a Elliot Rodger, um americano de 22 anos que em 2014 matou seis pessoas antes de se suicidar.

Antes de cometer os assassinatos, Rodger acusou as mulheres de fazerem dele um "incel", termo que significa "solteiro involuntário", pois tinha sido rejeitado por várias delas.

Na mensagem atribuída agora a Minassian, pouco antes do atropelamento, o jovem de 25 anos declarou que "a rebelião incel começou. Derrubaremos todos os Chads e Stacys".

Os termos “Chads e Stacys” também foram usados por Rodger em sua alegação misógina. Segundo ele, “Chads” são os homens que têm sucesso com as mulheres, enquanto “Stacys” são as mulheres que rejeitam os incel. A polícia afirmou que a maioria das vítimas do ataque com a van são mulheres, com idades entre 20 e 80 anos de idade.

O chefe de polícia de Toronto, Mark Saunders, disse que Minassian foi detido sete minutos depois que a central recebeu a primeira ligação sobre o atropelamento, e não 26 minutos, como havia sido declarado anteriormente. / EFE