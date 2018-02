Polícia investiga escritórios e casa de Sarkozy

As investigações fazem parte do caso Woerth-Bettencourt, que envolve políticos da União por um Movimento Popular (UMP, direita) e a bilionária Liliane Bettencourt, dona da gigante de cosméticos L'Oréal. A batida policial foi possível porque a imunidade do ex-chefe de Estado acabou no mês passado.

Os agentes estiveram em uma das residências do casal Sarkozy, em Villa Montmorency, no 16o distrito de Paris. Ao mesmo tempo, batidas foram realizadas no escritório de advocacia do qual é sócio, o Arnaud Claude et Associés, e em seu novo gabinete de trabalho - pago pelo Estado -, em Miromesnil, centro da capital. Em todos os endereços, a polícia buscava documentos e dados informáticos que possam esclarecer o fato.

A principal suspeita da Justiça é a de que Sarkozy e a UMP tenham se beneficiado de financiamento ilegal de campanha em 2007, quando ele era ministro do Interior e candidato ao Palácio do Eliseu. Nessa época, o tesoureiro do partido, Eric Woerth, teria recebido doações em série de Liliane Bettencourt, conhecida como a mulher mais rica da França, para ajudar na campanha. Pelo menos uma dessas doações, de € 150 mil em dinheiro, teria sido entregue em mãos a Woerth, segundo a ex-contadora da empresária Claire Thibout informou a Justiça.

Apesar da repercussão do caso, Sarkozy não foi perturbado ontem. Ele está em férias com a família no Canadá e não se manifestou.