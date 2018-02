Polícia iraniana detém neta do aiatolá Khomeini Forças de segurança iranianas detiveram a neta do aiatolá Khomeini (1900-1989), Zahra Eshraghi, e o seu marido, Mohammad Reza Khatami. Ambos são políticos reformistas. O marido da neta de Khomeini é também irmão do ex-presidente reformista Mohammad Khatami. O filho do casal disse que ambos foram detidos por uma hora e depois liberados pela polícia iraniana.