Polícia iraquiana encontra 15 corpos em Bagdá A Polícia iraquiana encontrou nesta segunda-feira 15 corpos com marcas de tiros em três bairros de Bagdá, informaram fontes policiais. O comandante da Polícia Wisam Saad explicou que sete corpos foram encontrados no bairro de Al Mahdiya, no sul de Bagdá. Cinco deles estavam dentro de um veículo 4x4 e dois deles foram encontrados ao lado do carro. Segundo a fonte, outros cinco corpos foram achados perto do colégio Balat Shuhada, localizado no bairro de Al Dura, também no sul da cidade. No bairro de Shekuku, no nordeste da capital iraquiana , outros três corpos foram encontrados, acrescentou a fonte. Mais cedo, a Polícia iraquiana anunciou a descoberta do corpo do irmão do dirigente da Frente Iraquiana para o Diálogo, Saleh Mutlak, uma das principais forças políticas sunitas, em um bairro de maioria xiita em Bagdá. Uma onda de violência sectária atinge o país desde 22 de fevereiro, quando um ataque contra um santuário importante para a comunidade xiita destruiu uma cúpula dourada do templo em Samarra, ao norte de Bagdá.