Polícia iraquiana encontra oito corpos no sul do país A polícia iraquiana encontrou nesta quinta-feira oito corpos nas ruas de Basra, maior cidade do sul do país, entre eles o de um dirigente sunita da região e três de seus guarda-costas. O dirigente, Nasser Qatarani, vice-diretor do Waqf (imóveis de mesquitas sunitas) e seus guardas foram mortos por pessoas armadas ainda não identificadas após serem seqüestrados na noite de quarta-feira enquanto passavam de carro por Basra, de acordo com a polícia local. Os terroristas levaram Qatarani e vários dos guarda-costas que o acompanhavam a um lugar desconhecido. Além disso, foram encontrados outros três corpos pertencentes a funcionários que faziam a segurança de instalações petrolíferas e, junto com eles, uma quarta vítima pertencente ao movimento denominado "Os causadores da Intifada". O fenômeno dos seqüestros seguidos de assassinatos aumentou nos últimos meses na cidade de Basra, onde várias milícias armadas xiitas atuam sem controle do governo.