Polícia iraquiana encontra quatro corpos Pelo menos quatro corpos com os olhos vendados, as mãos amarradas e mostrando sinais de tortura foram encontrados hoje no norte de Bagdá pela polícia iraquiana, e um civil morreu devido à explosão de uma bomba, segundo fontes de segurança. As quatro vítimas, não identificadas, tinham perfurações de balas no corpo. Os corpos foram achados por agentes que patrulhavam o bairro de Al Shaala. Em Al Bia, no sudoeste de Bagdá, a explosão de uma bomba matou um civil e feriu outras quatro pessoas, que foram levadas ao hospital de Al Yarmuk. Além disso, no bairro Al Waziria, no norte de Bagdá, um suicida tentou lançar seu carro-bomba contra uma patrulha americana que tinha chegado ao local pouco depois da explosão de uma bomba, acrescentaram as fontes. O carro provocou a suspeita dos soldados, que atiraram contra ele e evitaram o atentado.