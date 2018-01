Polícia iraquiana ordena saída de jornalistas de Najaf A polícia iraquiana ordenou hoje que todos os jornalistas saiam da cidade sagrada de Najaf, enquanto prosseguia a ofensiva das tropas americanas contra as Brigadas Mahdi, a milícia do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr. A ordem também estipula que todos os carros que entrarem na cidade serão revistados e os manifestantes vindos de fora serão forçados a partir. Depois que fracassaram no sábado as negociações entre o governo iraquiano e assessores de Al-Sadr para acertar um cessar-fogo, tanques e tropas americanas voltaram a cercar a mesquita do Imã Ali, na qual o clérigo e centenas de seguidores do clérigo radical estão entrincheirados. Não havia sinal, porém, de uma grande batalha. Hoje houve apenas combates isolados.