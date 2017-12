Polícia iraquiana põe Najaf sob toque de recolher A polícia iraquiana impôs toque de recolher na cidade sagrada de Najaf, depois que a descoberta de um carro-bomba reacendeu os temores sobre a situação de segurança no local, disse o chefe policial. As autoridades descobriram cerca de 70 kg de explosivos em um BMW branco, informa o brigadeiro Ghalib al-Jazaari. Um líbio, que supostamente entrou no Iraque para combater os americanos, foi detido em conexão com o carro-bomba. Milicianos ligados ao líder xiita radical Muqtada al-Sadr, que combatiam as tropas americanas na região de Najaf, aceitaram uma trégua mês passado. Um dos termos da trégua era que todos os milicianos que não tivessem lar estabelecido em Najaf partissem, mas muito continuam na cidade.