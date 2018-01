Polícia iraquiana prende 500 suspeitos em batida em Bagdá Centenas de pessoas foram detidas numa batida da polícia iraquiana em busca de criminosos num bairro de Bagdá. A operação envolveu dezenas de policiais e teve como objetivo reprimir ?criminosos, seqüestradores e saqueadores?, disse Hussein Ali Kamal, vice-ministro do Interior. As autoridades prenderam 527 suspeitos, segundo Sabah Qassem, um assessor do ministério. Ao anoitecer de segunda-feira, policiais em picapes e utilitários esportivos espalharam-se pelo bairro de Bab Alsheikh e removeram os suspeitos das ruas. Alguns resistiram, dando início a dezenas de tiroteios. Um suspeito foi morto e dois ficaram feridos, diz Kamal.