Polícia italiana desativa mais um livro-bomba A polícia italiana desativou hoje no aeroporto de Milão mais um livro-bomba, dirigido à companhia espanhola Iberia. A carta-bomba, que continha 100 gramas de explosivo, estava escondida num envelope amarelo dentro do livro. Era igual ao livro-bomba mandado na sexta-feira a uma loja da Iberia em Roma. Essa foi a terceira tentativa de atentado contra alvos espanhóis. O primeiro livro-bomba foi enviado na quinta-feira à sucursal do El País em Barcelona.