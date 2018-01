Polícia italiana desmantela clã de mafioso preso em 1991 A polícia italiana deteve na localidade de Bari, sudeste da Itália, 40 membros do clã mafioso dirigido por Antonio Capriati, que está preso desde 1991, informaram fontes policiais. A operação envolveu 500 membros da Esquadra Móvel Local, do Serviço Central Operacional, da Direção Central contra o Crime e da Direção Antimáfia, que atacaram os esconderijos da rede. Segundo as fontes, os redutos eram fortalezas criminosas que contavam com câmeras de vídeo e circuitos fechados de TV. Entre os detidos estão o sobrinho e a mulher de Tonino Capiati, Domenico, de 37 anos, e María Faraone, encarregada de dirigir a seção feminina da máfia, composta por pelo menos outras nove mulheres, também detidas. Segundo as investigações, Domenico administrava os interesses do clã, que era dirigido por seu tio da prisão. A polícia também descobriu uma rede de testas-de-ferro e empresas de fachada. A organização se dedicava à extorsão dos comerciantes, à usura e ao narcotráfico. A investigação permitiu também, segundo as fontes, esclarecer 20 tentativas de homicídio e cinco assassinatos, entre 2001 e 2005.