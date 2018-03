Polícia italiana encontra mapa de Londres e explosivos A polícia italiana encontrou esta semana um mapa detalhado do centro de Londres quando deteve cinco marroquinos num prédio em Rovigo, no norte do país, informou a imprensa local. A polícia apreendeu ainda 1kg de explosivos. As autoridades italianas interrogaram os suspeitos nesta sexta-feira, mas recusaram-se a confirmar os rumores. Anteriormente, porém, a polícia já havia admitido ter encontrado mapas e explosivos quando efetuou as prisões em Rovigo. Em Londres, a Secretaria de Interior revelou estar mantendo contato com as autoridades italianas, mas não entrou em detalhes. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, também não comentou o assunto, mas disse ter recebido com satisfação a notícia das prisões na Itália. Os cinco marroquinos rejeitaram todas as acusações de posse de explosivos, disse Sofía Tiengo, advogada de defesa dos estrangeiros. Segundo ela, os explosivos foram encontrados num prédio abandonado onde alguns dos suspeitos moravam como imigrantes ilegais, mas garantiu que o material não pertencia a nenhum deles.