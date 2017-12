Polícia italiana prende 115 em operações de combate à máfia A polícia italiana prendeu pelo menos 115 pessoas em uma série de operações realizadas nesta terça-feira com o objetivo de combater a máfia em todo o país. Em Milão, de acordo com fontes policiais, foram detidas 34 pessoas durante ações que ocorreram nesta madrugada. Em Catanzaro, na região da Calábria, também foram realizadas operações, disse o porta-voz Roberto Robioni. Os detidos são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e armas, realizado por organizações mafiosas com sede na Calábria. De acordo com Robioni, pelo menos oito pessoas ainda estão sendo procuradas. Em uma outra operação, a polícia de Nápoles prendeu 81 pessoas suspeitas de associação para o tráfico internacional de entorpecentes. O ministro italiano da Defesa, Arturo Parisi, disse estar satisfeito com os resultados da "brilhante operação".