Polícia italiana prende 52 suspeitos de participar da máfia A polícia deteve nesta terça-feira 52 suspeitos de pertencer à máfia de Nápoles, conhecida como Camorra, na maior ofensiva das autoridades para pôr fim a uma guerra do crime organizado que vem aterrorizando esta cidade do sul da Itália. As detenções foram realizadas em uma série de buscas a residências durante a madrugada e a manhã de hoje, informaram autoridades napolitanas. Cerca de 1.500 policiais, auxiliados por helicópteros e unidades antibomba, participaram da operação.