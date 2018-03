Polícia italiana prende CEO da Finmeccanica A polícia italiana prendeu hoje Giuseppe Orsi, presidente-executivo da empresa aeroespacial e de defesa Finmeccanica, de acordo com uma pessoa próxima à companhia. A prisão está relacionada a uma investigação do Ministério Público sobre corrupção internacional. Tanto a Finmeccanica como o promotor que conduz a investigação se recusaram a comentar. As informações são da Dow Jones.