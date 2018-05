Polícia italiana prende suposto chefe da máfia de Puglia A polícia italiana anunciou a prisão do suposto chefe número um do sindicato do crime organizado com sede em Puglia. Francesco Campana, 38 anos, foi detido na madrugada deste sábado em sua casa em Oria, uma pequena cidade em Puglia. Ele não resistiu à prisão, de acordo com a polícia.