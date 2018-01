Polícia italiana recria rosto de Jesus aos doze anos Usando a mesma tecnologia que adiciona rugas aos retratos dos chefes da máfia italiana para identificá-los após décadas, a polícia italiana retirou anos, e fez a barba, de uma imagem tirada do Santo Sudário para criar o que os jornais da Itália chamam a visão mais próxima de Jesus menino. "Aqui está o rosto verdadeiro do Jesus menino," estampou Il Giornale na capa. O Corriere della Sera, mais cauteloso, saiu com "Este é Jesus aos 12 (de acordo com um computador)". O rosto angelical é parecido com o estampado nos cartões de oração vendidos no Vaticano. O retrato mostra um menino de 12 anos com cabelos e pele claras, olhos azuis com sutis elementos de santidades, nos retoques púrpura e pink. A unidade científica da polícia romana criou a imagem a pedido de jornalistas para um especial de televisão que foi ao ar na noite de Natal. Para o programa, a polícia tirou fotos do Santo Sudário e tirou dali pelo menos vinte anos."Se esta é a face do manto, então este é o rosto de Jesus menino", disse Elena Guarnieri, apresentadora do programa. Muitos cristãos acreditam que o Santo Sudário, um tecido impregnado com a imagem de um homem ferido, é o manto com que Jesus foi sepultado. Após exames usando carbono-14, em 1988, um grupo de cientistas afirmou que a peça foi forjado entre os anos 1260 e 1390, e disse que ela era provavelmente uma réplica medieval. Paul Damon, um cientista da equipe que analisou o manto em 1988 na Universidade do Arizona, nos EUA, tem sérias restrições ao método utilizado pela polícia italiana para obter a imagem recente de Jesus."Eu acho que isso é besteira", disse. "A Igreja nunca desmentiu as datas ( obtidas após a análise do carbono-14)." O Vaticano se recusou a fazer comentário sobre a imagem de Jesus menino, mas Damon afirmou que Jesus não poderia ser loiro.