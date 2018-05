Polícia já retirou 177 corpos de valas comuns O número de corpos achados em valas comuns no norte do México subiu ontem para 177. Os crimes, de acordo com o governo, têm ligação com o narcotráfico. Nas últimas semanas, tornou-se comum a descoberta de cadáveres em valas comuns, que seriam indícios de uma série de assassinatos em massa cometidos por cartéis.