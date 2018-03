Polícia japonesa divulga imagens do assassino de 7 pessoas

TÓQUIO - A polícia japonesa divulgou nesta terça-feira (horário local) imagens do local onde Tomohiro Kato, de 25 anos, teria comprado a faca utilizada na morte de sete pessoas nas ruas de Akihabara, um dos bairros mais conhecidos de Tóquio. No último domingo, 8, Kato atropelou pedestres com um caminhão, desceu do veículo e esfaqueou as vítimas. Algumas pessoas que se aproximaram do local também foram atacadas. O crime chocou o país e repercutiu mundialmente. Reuters Reuters Reuters