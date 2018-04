Polícia lança gás contra manifestantes na Tunísia

Os manifestantes se reuniram do lado de fora do gabinete do governador na cidade da região centro-oeste do país, berço da Primavera Árabe de 2011, que derrubou o regime do ditador Zine El Abidine Ben Ali. O local também é cidade natal de um deputado anti-islâmico assassinado na semana passada.

O protesto é o mais recente de uma onda de manifestações que tomou conta da Tunísia desde o assassinato de Mohamed Brahmi na quinta-feira, o segundo membro da oposição assassinado na Tunísia desde fevereiro.

Centenas de manifestantes bloquearam a entrada do prédio e pediram a saída do governador. Alguns, em seguida, começaram a atirar pedras, o que levou a polícia a disparar gás lacrimogêneo para dispersá-los. Fonte: Dow Jones Newswires.