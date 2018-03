Polícia londrina reforçará segurança no 1º de Maio A polícia do Reino Unido anunciou hoje que estará fortemente armada para evitar desordens durante as manifestações anticapitalistas programadas para o feriado de 1º de Maio. Segundo o assistente do Comissariado de Polícia, Michael Todd, mais de 6.000 policiais patrulharão as ruas da capital britânica para evitar distúrbios por parte de "manifestantes mais violentos" no Dia do Trabalho. Os serviços de segurança britânicos calculam que mais de 15.000 pessoas deverão participar de atos antiglobalização e espera-se que os mais revoltosos ataquem o sofisticado bairro de Mayfair, onde estão localizadas as lojas mais exclusivas de Londres.