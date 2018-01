Polícia marroquina detém 4 suspeitos de atentado terrorista Quatro pessoas foram detidas na cidade marroquina de Casablanca por sua possível conexão com o atentado de domingo, 11, segundo informou nesta quarta-feira, 14, a rede de televisão Al Jazera. A emissora, que cita fontes policiais marroquinas, afirma que as autoridades impuseram durante várias horas o toque de recolher num bairro de Casablanca antes de deter os quatro suspeitos. Além disso, continua a busca de armas pertencentes a algum grupo extremista islâmico. No domingo à noite, um suicida se matou num cibercafé de Casablanca. Ainda não está claro qual era seu objetivo. A polícia está investigando se o suicida e um acompanhante que foi detido faziam parte de um grupo maior. A polícia começou na terça-feira, 13, a interrogar o terrorista que acompanhava o suicida, que tentou fugir abandonando a carga explosiva que também ocultava sob sua roupa. O terrorista, identificado como Youssef Judri, de 18 anos, está hospitalizado em Casablanca. Ele sofreu ferimentos no pescoço e no rosto em conseqüência da explosão.