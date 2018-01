Polícia mata crianças em Honduras, diz ONU A relatora das Nações Unidas (ONU), Asma Jahangir, responsabilizou a polícia e agentes privados de segurança pela morte de mais de 10% dos 843 menores assassinados nos últimos quatro anos em Honduras. "Informações baseadas em documentos indicam que grupos de policiais e forças privadas de segurança atacaram e mataram pelo menos 66 crianças só entre janeiro e junho deste ano... é preciso parar com essa matança", afirmou Jahangir. Segundo a diplomata, "o número de mortes de crianças em mãos de forças de segurança em Honduras está entre os mais altos em comparação com outros países do mundo" e que "esta situação preocupa a ONU". Defensora dos direitos humanos em seu país, o Paquistão, Jahangir investigou durante 12 dias os homicídios de crianças em Honduras. Ela chegou ao país em 5 de agosto e regressou hoje a Nova York. Embora tenha afirmado que "os crimes não são cometidos como uma política de Estado" e que o governo hondurenho lhe assegurou que pune os culpados, em sua entrevista à imprensa Jahangir sugeriu aos dirigentes políticos de Honduras "que publicamente condenem os assassinatos de menores e reformem o sistema judiciário, que propicia impunidade aos poderosos". A visita de Jahangir a Tegucigalpa foi patrocinada pela Casa Alianza, uma organização humanitária dos EUA.