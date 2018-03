Polícia mata dois camponeses e fere outros 13 na China

A Polícia chinesa matou dois camponeses e feriu outros 13 durante protestos no sul da China, em uma nova revolta social ocorrida às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Segundo informa neste local, a agência de notícias "Xinhua", as autoridades da província chinesa de Yunnan (sudoeste) abriram uma investigação depois que, ontem à noite, mil cultivadores de borracha entraram em confronto com a Polícia no distrito de Menglian, pedindo um preço de venda justo para seu produto. A ONG Centro para os Direitos Humanos e a Democracia indicou que um terceiro camponês ficou gravemente ferido e, após os enfrentamentos, a Polícia deteve pelo menos 20 manifestantes. Os falecidos morreram ao serem atingidos pelas forças de segurança, segundo esta fonte, que explica que os camponeses estavam furiosos depois que o Governo local lhes obrigou a vender sua borracha a um preço 40% menor do que o de mercado. A agência estatal assinala, por sua parte, que "a Polícia se viu obrigada a usar bastões quando foi atacada por mais de 400 pessoas", citando autoridades locais que garantem que 41 soldados ficaram feridos. O secretário do Partido Comunista da China (PCCh) em Yunnan, Bai Enpei, ordenou uma investigação sobre o caso.