Polícia mata dois que tentaram invadir torre de aeroporto Dois homens armados, inclusive um ex-funcionário do departamento de aviação civil, tentaram tomar a torre de controle do Aeroporto Internacional de Manila na madrugada deste sábado (08, pelo horário local) e foram mortos em meio a um tiroteio com agentes de segurança. O ex-diretor do setor de transporte aéreo Panfilo Villaruel e outro homem, Ricardo Gatchalian, entrou na torre de controle do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino pouco antes da meia-noite, relatou o chefe de segurança Angelo Atutubo. Villaruel foi motivado por "descontentamento pessoal", disse Ignacio Bunye, porta-voz da presidente Gloria Macapagal Arroyo, que elogiou a resposta "rápida e eficaz" das autoridades.