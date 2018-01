Polícia mexicana busca tambores desaparecidos com cianeto A polícia do México e o FBI norte-americano estão à procura de 76 tambores metálicos contendo cianeto de sódio. O temor é de que o material tóxico desaparecido, pertencente à empresa Degussa México e usado em mineração, possa cair nas mãos de terroristas. Depois dos ataques de 11 de setembro do ano passado, as embaixadas dos Estados Unidos na Itália e na Nova Zelândia receberam ameaças de ataques terroristas contra instalações norte-americanas com cianeto. A carga que está sendo procurada desapareceu no roubo de um caminhão no Estado mexicano de Hidalgo, no dia 10 de maio. O caminhão foi encontrado abandonado no dia 16, no Estado vizinho de Puebla, contendo apenas 20 dos 76 tambores de 100 kg que ele levava - um dos tambores encontrados estava aberto. "Nós acreditamos que estamos lidando com ladrões comuns que acidentalmente roubaram um veículo com essa mercadoria. Estamos certos de que o cianeto ainda está em Hidalgo", disse o comandante da Polícia Federal mexicana, Arturo Jimenez. "O FBI está trabalhando com sua contraparte mexicana para tentar determinar a natureza desse crime e encontrar o cianeto desaparecido", afirmou o porta-voz do Escritório de Segurança Interna dos EUA, Gordon Johndroe. "Pelo que sabemos, esses caras não sabem nada sobre cianeto, e esse é o perigo", declarou Oscar Hernández, porta-voz da Segurança Pública Federal do México.