Polícia mexicana encontra 14 corpos decapitados

Os corpos encontrados representam o maior grupo de vítimas decapitadas desde que o presidente mexicano, Felipe Calderón, lançou uma ofensiva contra os cartéis no final de 2006. Em 2008, um grupo de 12 corpos decapitados foi encontrado nas proximidades de Mérida, a capital de Yucatán. No mesmo ano, nove corpos de homens decapitados foram achados em Chilpancingo, capital do Estado de Guerrero. As informações são da Associated Press.