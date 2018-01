Polícia mexicana procura jornalista desaparecido Policiais do estado mexicano de Tamaulipas realizam hoje uma operação em busca de um jornalista supostamente seqüestrado em Soto la Marina. Os jornalistas José Guadalupe Maldonado Lores e José Alonso Cerda se dirigiam ontem ao povoado de Abasolo quando foram interceptados por um veículo de onde desceram três homens armados, e os obrigaram a entrar em uma caminhonete. Segundo Héctor Fernando Vallejo, diretor da Polícia de Tamaulipas, Cerda aproveitou uma distração dos seqüestradores para fugir. Cerda se apresentou depois à Polícia ministerial para denunciar o fato. Maldonado Lores é repórter do jornal La Novedad, no município de Soto La Marina. Segundo a Federação Latino-Americana de Jornalistas (Felap), nos dois últimos anos foram assassinados seis jornalistas mexicanos: Francisco Ortiz, Guadalupe García, Leodegario Aguilera, Raúl Gibb, Francisco Arratia e Gregorio Rodríguez. A maioria dos jornalistas assassinados investigava informações sobre organizações criminosas, cujas ações provocaram uma onda de violência com mais de 1.500 mortes em 2005 em todo o país.