Polícia mexicana resgata 219 imigrantes clandestinos Autoridades mexicanas resgataram hoje 219 imigrantes clandestinos, em sua maioria procedentes da Guatemala, que estavam sendo transportados em "condições desumanas" em um trailer no Estado de Chiapas, no sul do país. O governo estadual de Chiapas informou, em comunicado, que os dois motoristas que conduziam o trailer tentaram subornar os policiais. Eles foram detidos e entregues a autoridades federais.