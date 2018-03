Polícia monta equipe para combater terrorismo na Colômbia Cerca de 120 policiais especializados no combate ao terrorismo urbano começaram a operar em Bogotá, em meio ao recrudescimento do conflito armado em algumas cidades do país. Os agentes foram treinados para realizar assaltos a residências, libertar pessoas seqüestradas, desativar explosivos proteger personalidades e controlar distúrbios em áreas densamente povoadas. "A exemplo deste grupo, a Polícia Nacional está preparando em diferentes cidades do país equipes de intervenção imediata", disse hoje o comandante da instituição, general Teodoro Campo, durante o ato de lançamento do corpo de elite. O grupo contará com armas de vários calibres, que vão desde lança-granadas a rifles de precisão. No futuro, 215 agentes estarão operando ma capital, onde vivem cerca de sete milhões de pessoas. No início desta semana, Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, foi palco de um dos combates urbanos mais intensos em cerca de 40 anos de conflito armado no país. Cerca de 3.000 membros das forças de segurança tomaram por assalto um bairro periférico para expulsar as milícias do local.