Polícia não encontra bomba em avião irlandês A Polícia irlandesa informou nesta sexta-feira que o alerta de segurança em um avião da companhia aérea irlandesa Aer Lingus procedente de Nova York e com destino a Dublin se deveu a um aviso de bomba que resultou ser falso. O aparelho, que aterrissou normalmente em Shannon às 3h45 de Brasília, foi evacuado imediatamente. A Garda (Polícia irlandesa) revistou o interior da aeronave e interrogou os 239 passageiros que estavam a bordo. O diretor de operações da Aer Lingus em Shannon, Dick Butler, disse que um telefonema anônimo foi recebido pela Guarda. Um homem com forte sotaque de Dublin alertou sobre a existência de um "explosivo líquido" a bordo. A Polícia irlandesa, no entanto, assegurou que não foi encontrado nenhum vestígio de explosivos no avião. Em seguida, a aeronave retomou o vôo até a capital. Um porta-voz da Aer Lingus havia explicado anteriormente que houve "um alerta em um dos vôos entre Nova York e Shannon, depois de a Guarda receber um telefonema na madrugada passada". A fonte disse que a Guarda recebeu o telefonema por volta da meia-noite em Brasília e que a aeronave aterrissou sem problemas e como previsto em Shannon, única escala do vôo cujo destino final era Dublin.