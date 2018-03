Polícia nepalesa acaba com manifestação pró-Tibet e prende 450 A polícia nepalesa usou a força para acabar com uma manifestação pró-Tibet em Katmandu, neste sábado, detendo pelo menos 450 exilados, disseram a polícia e testemunhas. Os detidos serão libertados ainda neste sábado, informou um policial. Testemunhas disseram que centenas de refugiados, incluindo monjas e monges, que gritavam "Libertem o Tibet" e "Não à China" foram detidos enquanto se dirigiam para um escritório chinês de vistos. Foi o maior número de refugiados presos em um único dia desde que os exilados tibetanos voltaram a protestar nesta semana, após uma pausa de duas semanas depois do devastador terremoto que atingiu a China. Mais de 20 mil tibetanos vivem no Nepal desde a fuga de sua terra natal após uma fracassada revolta em 1959 contra o domínio chinês. O Nepal considera o Tibet como parte da China, um grande doador de suprimentos ao país, e não permite atividades contra o governo chinês. Entretanto, exilados têm organizado protestos regulares desde a repressão às manifestações no Tibet em março. (Por Gopal Sharma)