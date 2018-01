Polícia neutraliza duas bombas no País Basco A polícia espanhola neutralizou duas bombas encontradas em uma cidade do norte da Espanha, depois de receber uma chamada de advertência em nome do grupo separatista basco ETA. Segundo fontes policiais, os explosivos foram encontrados do lado de fora de agências bancárias de San Sebastian, cidade costeira do País Basco. Um dos dispositivos foi detonado por controle remoto, e provocou alguns danos, enquanto que o outro foi desativado. O serviço de trem de alta velocidade AVE, entre Madri e Sevilha, foi retomado depois de 17 horas. Duas pequenas explosões haviam danificado a via férrea na altura de Ciudad Real, na região Centro-Sul do país. Inicialmente, as autoridades haviam se recusado a informar sobre a origem das explosões, mas, mais tarde, depois de uma rápida investigação, anunciaram que elas foram produzidas por duas pequenas bombas plantadas junto aos trilhos. Cerca de 5.000 passageiros, incluindo milhares de turistas, ficaram detidos nos trens. Embora nenhum grupo tenha assumido a autoria dos atentados, o ETA geralmente toma como alvo os serviços ferroviários espanhóis.