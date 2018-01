Polícia nos EUA prende homem que mordia cachorro Um homem foi indiciado por crueldade com animais, acusado de morder sua terrier Jack Russell como forma de castigar a cadela. A polícia diz ainda que o suspeito usou um mastim de 90 quilos para manter os guardas à distância, quando foi preso. A mãe da namorada de Mount Lee Lacy chamou a polícia porque ficou preocupada com as brigas do casal acerca do método de "disciplina" empregado por Lacy. "Ele disse que morder o cachorro é um bom castigo, porque é isso que os cães fazem e é o que entendem", disse o sargento de polícia Keith Kameg. "Quando um policial foi ver como Lady (a cadela) estava, ela se encolheu no fundo da caixa, como se tivesse medo". Os policiais dizem que uma das patas de Lady sangrava, por causa da mordida.