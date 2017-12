Polícia palestina detém líderes do Hamas e da Jihad A polícia palestina deteve vários membros dos grupos extremistas Hamas e Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, informaram hoje fontes oficiais. Entre os detidos figuram Mohamed Shihab, um líder do Hamas no campo de refugiados de Jabaliya, e Jamal Saleh, o cabeça de um grupo islâmico que apoia o Hamas. A organização rebelde, classificada como "terrorista" pelos Estados Unidos, condenou as detenções. As prisões ocorrem "em um tempo em que a ocupação governamental pratica agressão brutal contra nossa gente, e estas detenções danificam a unidade palestina", disse Ismail Abu Dhanab, um porta-voz do Hamas. As autoridades palestinas expediram ordens a membros do Hamas e da Jihad Islâmica para que se apresentem em postos policiais, mas a grande maioria se recusou a acatá-las. Vários membros destas organizações fugiram para evitar as autoridades. As últimas detenções ocorreram em meio a uma pressão israelense sobre a Autoridade Palestina para que detenha suspeitos de planejar ataques contra civis israelenses. O Hamas e a Jihad Islâmica assumiram a responsabilidade de dezenas de atentados terroristas contra israelenses.