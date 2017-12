Polícia palestina prende ativistas e é elogiada nos EUA A polícia palestina anunciou hoje a prisão de três ativistas da Jihad Islâmica e a apreensão de armas no norte de Gaza. As ações da Autoridade Palestina, segundo a agência local, receberam elogios do secretário de Estado dos EUA Colin Powell, que conversou na sexta-feira por telefone com Yasser Arafat. De acordo com a agência, Powell disse também que pressionaria Israel pelo fim do cerco às cidades palestinas. Hoje, em Ramallah, soldados israelenses lançaram bombas de gás contra manifestantes que pediam o fim do bloqueio a áreas da Cisjordânia.