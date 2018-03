Polícia paquistanesa detém 18 suspeitos de explosão A polícia paquistanesa deteve 18 homens na busca por pistas que levem aos autores de um atentado contra a cidade sulista de Karachi, informaram autoridades locais nesta terça-feira. Não estava claro se algum dos detidos está ligado à explosão de ontem, quando uma bomba acomodada numa motocicleta foi detonada no estacionamento da companhia Pakistan State Oil. A explosão causou a morte de um funcionário do estacionamento e deixou sete pessoas feridas. O homem morto tinha 22 anos. A polícia está atrás de um jovem filmado pelas câmeras de segurança do estacionamento. Ele estacionou a moto minutos antes da explosão. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, mas as suspeitas recaem sobre militantes islâmicos que vêm atacando alvos ocidentais e paquistaneses desde que Islamabad tornou-se um importante aliado dos Estados Unidos em sua ?guerra contra o terrorismo?, após os atentados de 11 de setembro de 2001.