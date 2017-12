Polícia paquistanesa detém supostos membros da Al-Qaeda Policiais paquistaneses invadiram hoje um suposto esconderijo da rede terrorista Al-Qaeda em Karachi, matando dois homens que portavam armas e capturando pelo menos cinco em uma batalha que durou quase três horas. Uma menina de quatro anos morreu no fogo cruzado. De acordo com a polícia, cinco agentes - três policiais e dois funcionários dos serviços de inteligência - ficaram feridos, dois deles gravemente. Em Islamabad, o Ministério do Interior afirmou que todos os detidos eram estrangeiros, sem, no entanto, informar sua nacionalidade. Um agente que pediu para não ser identificado informou que os suspeitos eram árabes e afegãos. Uma outra fonte, que também pediu anonimato, afirmou que as autoridades encontraram computadores portáteis, panfletos e livros no apartamento invadido, e que suspeitam que os detidos sejam membros da Al-Qaeda. Acredita-se que muitos fugitivos da rede terrorista se refugiaram em Karachi, a maior cidade do Paquistão, depois da queda do Taleban no vizinho Afeganistão. De acordo com um agente da inteligência paquistanesa, que também pediu para que seu nome não fosse divulgado, a polícia invadiu o apartamento, localizado em um prédio de cinco andares de um bairro de classe alta, depois de ter recebido uma informações sobre "pessoas suspeitas que viviam no local". O chefe da polícia de Karachi, Kamal Shah, afirmou que dois homens armados foram detidos dentro do apartamento. Outros conseguiram fugir pelo teto, onde enfrentaram a polícia por cerca de três horas antes de serem mortos ou capturados. Os homens portavam fuzis de assalto Kalashnikov, submetralhadoras e granadas, um arsenal mais poderoso que o utilizado por criminosos comuns em Karachi. "Não estou dizendo que foram criminosos comuns, mas tenho que avaliar a situação", disse Shah depois do término do cerco ao prédio. De acordo com a fonte da inteligência, um dos suspeitos escreveu na parede da cozinha, com o próprio sangue, "não há outro Deus senão Alá".