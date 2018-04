Polícia paquistanesa impede Bhutto de sair de casa Policiais paquistaneses impediram, na sexta-feira, que a líder oposicionista Benazir Bhutto saísse da casa dela, em Islamabad, e fecharam a capital e a cidade vizinha de Rawalpindi a fim de impossibilitar a realização de uma passeata contra o presidente do país, Pervez Musharraf. Bhutto, a figura pública com maiores possibilidades de mobilizar grandes manifestações contra a decisão de Musharraf de impor um estado de emergência, tentou romper a barreira de isolamento e pediu aos policiais que a deixassem sair. "O governo foi paralisado", gritou Bhutto a simpatizantes que estavam do outro lado de uma barricada formada por arames farpados. Dois ônibus e um veículo blindado bloqueavam a rua da casa da oposicionista, uma ex-primeira-ministra do país. "Se ele restabelecer a Constituição, tirar seu uniforme, abrir mão do cargo de chefe das Forças Armadas e anunciar uma eleição para até 15 de janeiro, então tudo estará bem", afirmou, prometendo resistir caso o dirigente não atenda a essas demandas. Após dar essas declarações, Bhutto entrou novamente para dentro de sua casa. Musharraf, que subiu ao poder por meio de um golpe branco ocorrido em 1999, disse na quinta-feira que as eleições seriam realizadas no dia 15 de fevereiro, cerca de um mês depois da data inicialmente prevista. O presidente também anunciou que abandonaria o comando das Forças Armadas e que tomaria posse para dar início a um novo mandado presidencial como civil depois que os novos integrantes da Suprema Corte rechaçassem as ações que questionam a reeleição dele. Resta saber se Musharraf, que via Bhutto como uma aliada em potencial, conseguirá controlar a cadeia de eventos detonada pela surpreendente decisão dele, anunciada no sábado passado, de impor um estado de emergência e suspender a Constituição. BOMBA Na sexta-feira, um aparente atentado suicida realizado perto da casa do ministro paquistanês de Assuntos Políticos, Amir Muqam, na cidade de Peshawar (noroeste), matou três pessoas, disse o canal Pakistan Television. O ministro saiu ileso. Em Peshawar e em uma cidade próxima, pouco antes, a polícia havia usado cacetes e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes da oposição, disseram as forças de segurança e testemunhas. Um grupo de ex-dirigentes de vários países, entre os quais Nelson Mandela e Jimmy Carter, criticou a medida de emergência adotada por Musharraf. O grupo, chamado de Os Anciãos, divulgou um comunicado de apoio a "todos os paquistaneses amantes da liberdade que optaram por realizar manifestações pacíficas de oposição a esses atos ditatoriais." (Reportagem adicional de Augustine Anthony, Zeeshan Haider e Robert Birsel)