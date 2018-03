Polícia paquistanesa investiga garota por blasfêmia

"Entre 500 e 600 pessoas juntaram-se no lado de fora da casa dela, em Islamabad. Estavam bastante bravos e poderiam tê-la ferido se nós não tivéssemos agido logo", afirmou Ullah. Os muçulmanos pediram a prisão da garota por supostamente ter queimado páginas do Corão.

No Paquistão, qualquer um que seja considerado culpado de insultar o profeta Maomé ou o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, pode ser condenado à morte, apesar das execuções raramente serem realizadas. O extremismo no país geralmente faz com que minorias religiosas vivam com medo.

Um policial que não quis se identificar afirmou que o caso provavelmente será arquivado. Os oficiais não souberam precisar a idade da grota, apenas que ela é adolescente. As informações são da Associated Press.