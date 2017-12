Polícia paquistanesa prende 36 para investigar atentado A polícia paquistanesa prendeu 36 pessoas, a maioria refugiados afegãos, para interrogá-los a respeito do atentado suicida que matou no sábado um juiz e mais 15 pessoas em um tribunal na cidade de Quetta, capital da província de Baluchistan, no sudoeste do Paquistão. O atentado - realizado por um suicida com explosivos presos ao corpo - soma-se a uma série de ataques ocorridos nas últimas semanas. Suspeita-se que militantes pró-Taleban estejam buscando atingir alvos sensíveis a fim de solapar o apoio do governo paquistanês aos EUA. A explosão feriu 24 pessoas e espalhou roupas ensangüentadas e pedaços de corpos em meio ao mobiliário destruído do tribunal. A polícia, que já estava em estado de alerta, reforçou o aparato de segurança em todo o país.