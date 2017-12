Polícia passa a tratar morte de ex-espião como assassinato Detetives britânicos anunciaram nesta quarta-feira que passaram a tratar a morte do ex-espião russo Alexander Litvinenko, em Londres, como assassinato. Litvinenko morreu em um hospital da capital britânica no último dia 23. Exames indicam que a causa da morte do ex-espião foi envenenamento pela substância radioativa Polônio-210, que foi encontrada no corpo do russo. Em um comunicado, a Scotland Yard (polícia de Londres) afirmou que está seguindo diversas linhas de investigação, na Grã-Bretanha e na Rússia, e permanece atenta a todos os detalhes que possam indicar quem está envolvido e quais os motivos da morte. "É importante destacar que nós não chegamos a nenhuma conclusão sobre os meios empregados, os motivos ou a identidade daqueles que podem ser os responsáveis pela morte de Litvinenko", diz o comunicado. Radiação Em meio às investigações, as autoridades revelaram ter descoberto pequenos traços de radiação na embaixada britânica em Moscou, mas afirmaram que não há risco à saúde pública. Uma das testemunhas-chaves no caso da morte de Litvinenko, o ex-agente da KGB Andrei Lugovoi, foi recentemente à embaixada para dar um depoimento sobre o assunto a diplomatas britânicos. Lugovoi e um outro empresário russo teriam se encontrado com Alexander Litvinenko em Londres no dia 1° de novembro. O ex-agente da KGB também deve ser ouvido em breve por policiais britânicos que investigam em Moscou a morte de Litvinenko.