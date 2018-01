Polícia passa uma hora catando chuva de dólares Era de manhã, ainda, quando o motorista de um carro blindado olhou pelo espelho retrovisor e viu cédulas voando, segundo contou depois. Uma sacola contendo dinheiro abrira-se sobre a estrada U.S. 61, depois de ter caído da traseira do carro. A polícia de Uowa levou quase uma hora para recuperar cerca de US$ 87.000 em notas derramadas pelo carro blindado, em um campo nevado açoitado por ventos fortes. ?Tornou-se um campo todo verde?, disse o sargento Mike Colclasure, que usava um gorro grosso para se proteger do frio. Oito policiais de Davenport e o xerife do condado tiveram de catar maços inteiros e notas soltas que se espalhavam pela neve, antes que voassem para mais longe, segundo contou o tenente Don Gano.