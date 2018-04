Polícia peruana responsabiliza ex-líder do Sendero Luminoso por mil mortes

LIMA - O "camarada Artemio", último líder histórico do grupo terrorista Sendero Luminoso capturado no domingo passado, é responsável por cerca de mil mortes, segundo informação da polícia antiterrorista peruana.

De acordo com o jornal "El Comercio", a Direção Contra o Terrorismo da Polícia aponta Artemio, identificado como Florindo Eleuterio Flores Hala, de 50 anos, como o artífice dos assassinatos de policiais, militares e civis e de mais de 500 ações terroristas.

Há seis anos começou o trabalho policial de desarticulação da facção remanescente do Sendero Luminoso que operava no vale do Alto Huallaga, no departamento de San Martín, que era liderada por Artemio.

O líder terrorista foi capturado em uma operação conjunta entre policiais e militares em um casebre do centro povoado de Yacusisa, em San Martín, ferido de bala após o confronto que teve na quinta-feira passada - que algumas versões indicam ter sido com a Polícia e outros com alguns de seus aliados que tentaram eliminá-lo para cobrar uma recompensa.

Atualmente, o estado de saúde de Artemio é estável após a operação à qual foi submetido no hospital da Polícia, em Lima, por seus ferimentos de bala em mãos, tórax e abdômen, segundo fontes policiais.

O promotor José Peláez declarou no domingo que pedirá prisão perpétua para o líder e anunciou que reunirá em 15 dias provas para incriminá-lo em atos terroristas e expor seus vínculos com o narcotráfico.

Segundo números da Comissão da Verdade, durante a violência interna que o Peru viveu entre 1980 e 2000 morreram cerca de 70 mil pessoas e o maior responsável destes casos foi o Sendero Luminoso.